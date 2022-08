Het luidt misschien wel het eind van een tijdperk in. Albert Heijn (AH), de grootste supermarktketen van ons land, neemt afscheid van het systeem waarbij je een muntje in een winkelwagentje moet doen. Dat heeft een woordvoerder van AH aan NU.nl laten weten.

Volgens de grootgrutter is tijdens de coronapandemie bewezen dat het ook zonder muntjes kan. Het muntjessysteem leidt tot irritatie als mensen geen muntje op zak hebben en er kan een berg plastic worden bespaard door ermee te stoppen. De muntjes zijn tegenwoordig vooral van plastic.

"We hebben tijdens de coronapandemie gezien dat het eigenlijk ook wel goed ging zonder muntjes", aldus de AH-woordvoerder. "Er verdwenen niet meer of minder wagentjes." Dat was de reden waarom het muntjessysteem rond 1985 werd ingevoerd.

Mensen namen hun boodschappen met karretje en al mee naar huis. Die karretjes brachten ze niet terug naar de supermarkt. Ze belandden op straat, in de sloot of in de achtertuin als provisorisch konijnenhok. En dat kostte de winkel veel geld, want de karretjes waren en zijn best duur.

Ook stonden de karretjes bij de winkel niet altijd in keurige rijtjes zoals nu wel het geval is.

Gulden werd 50 eurocent en vervolgens eigen muntje

Bij de introductie van het muntjessysteem moest er nog een ouderwetse gulden in voordat je het winkelwagentje kon losmaken uit de rij. Het eerste karretje daarvan zat vast aan een rek.

Bij de introductie van de euro werd dat overwegend een muntje van 50 cent. Niet veel later kwamen supermarkten met 'eigen muntjes'. Die dan de kleur van de huisstijl van de winkel hadden en de naam of het logo erop. Die muntjes waren vaak eerst van metaal, en dat veranderde geleidelijk in plastic.

Dat is een van de redenen waarom AH er nu afscheid van neemt. "We kunnen door ermee te stoppen een hoop plastic besparen", zegt de woordvoerder. In eerste instantie worden bij AH de muntsloten afgeplakt zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. "Het is de bedoeling dat die sloten later helemaal worden verwijderd."

Het einde van het muntje is daarmee weer een stap dichterbij. AH heeft in Nederland tegen de duizend winkels met wagentjes.