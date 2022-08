Een Russische rechtbank heeft besloten dat Salym Petroleum Development (SPD), een samenwerkingsverband tussen Shell en Gazprom, voortaan onder Russische jurisdictie valt. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van het Russische persbureau Interfax.

Vorige week berichtte de Russische zakenkrant Kommersant dat Gazprom Neft een zaak had aangespannen over deze joint venture. Shell en Gazprom houden beide 50 procent van de aandelen.

In de rechtszaak eiste Gazprom dat het samenwerkingsverband onder Russische jurisdictie zou komen te vallen en dat de rechten van Shell als aandeelhouder zouden worden opgeschort.

Shell liet in maart weten afscheid te nemen van zijn activiteiten in Rusland, naar aanleiding van de inval in Oekraïne.

Een woordvoerder van Shell laat aan NU.nl weten dat het bedrijf de situatie monitort. "We bekijken wat onze juridische mogelijkheden zijn. Meer kunnen we op dit moment niet zeggen."