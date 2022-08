Het Russische oliebedrijf Lukoil heeft Spartak Moskou en het stadion van de voetbalclub gekocht. Dat heeft Lukoil maandag bekendgemaakt.

De oliemaatschappij is al twintig jaar sponsor van de Russische club die in de hoogste divisie speelt. Spartak verkeert in financiële moeilijkheden. Dat zou te maken hebben met de sancties van het Westen tegen Rusland.

Voormalig eigenaar en manager van de club Leonid Fedun treedt terug. De miljardair kocht de club in 2004, toen die ook al in financieel zwaar weer zat.