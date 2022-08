De actie van Albert Heijn waarbij klanten kunnen krassen voor gratis producten wordt verlengd. Klanten die hun gratis producten komen ophalen, staan nu regelmatig voor een leeg schap.

"De actie is zo succesvol dat we klanten wat langer de tijd geven de kraskaarten in te wisselen", zegt een woordvoerder maandag desgevraagd tegen NU.nl.

Het gaat daarbij alleen om het verzilveren van de kraskaarten, de uitgifte van de kaarten is zondag al gestopt. De producten konden in eerste instantie tot 4 september worden afgehaald. "Dat wordt nu verlengd tot en met 2 oktober", zegt de woordvoerder.

Het idee daarachter is dat klanten dan niet meer misgrijpen. Bij iedere 15 euro kregen AH-klanten zo'n kraskaart, waarbij je altijd een gratis product 'won'. Het gaat om onder meer koffie, tandpasta en fruitrepen.