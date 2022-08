De gasprijs is maandag opnieuw flink gestegen nadat Gazprom vrijdag bekendmaakte pijplijn Nord Stream 1 opnieuw te sluiten. De prijs staat maandag 20 procent hoger, op 293 euro per megawattuur. Door de sluiting van de pijplijn zal er van 31 augustus tot en met 2 september geen gas van Rusland naar Duitsland vloeien.

De gasprijs ligt vanwege de Russische invasie van Oekraïne al tijden ver boven het niveau van eerdere jaren. De afgelopen weken lag de belangrijkste graadmeter al rond de 200 euro per megawattuur. Vorige week steeg de prijs van aardgas naar 240 euro en maandag kwam daar dus nog een flinke stap bij.

De reden daarvoor is een aankondiging van Gazprom. Het Russische gasbedrijf liet vrijdag nabeurs weten Nord Stream 1, de belangrijkste gaspijplijn voor West-Europa, wederom te sluiten voor onderhoud. Het is de tweede onderhoudsbeurt in korte tijd: dit gebeurde eerder al in juli.

Westerse landen beschuldigen Rusland ervan gas in te zetten als politiek middel. Hierdoor wordt gevreesd dat de gaskraan na het onderhoud niet meteen weer wordt opengedraaid. Dit gebeurde in juli - toen hetzelfde gevreesd werd - overigens niet, al ligt de gastoevoer sindsdien wel lager. Inmiddels vloeit er nog maar 20 procent van de normale capaciteit naar Duitsland.