De prijzen voor olie daalden maandagochtend nog wat verder, nadat ze de afgelopen twee maanden al flink omlaag waren gegaan. Zo betaalden handelaren voor Noordzeeolie maandag 1,7 procent minder, terwijl ze voor Amerikaanse olie 1,4 procent minder betaalden. Goed nieuws voor de prijzen aan de pomp, die vaak met vertraging de prijzen van olie volgen.

De olieprijzen reageerden maandag op het nieuws dat de Verenigde Staten en diverse Europese landen van plan zijn om een nieuwe nucleaire deal te sluiten met Iran. Als er in de toekomst daadwerkelijk een deal komt, komt er mogelijk meer Iraanse olie op de markt. Dit zorgt voor meer aanbod, waardoor de prijs daalt.

Ook verwachten handelaren dat er de komende tijd minder vraag naar olie zal zijn doordat de economie afkoelt. De economische groei staat mede onder druk door de hoge inflatie waar veel landen mee te maken hebben. En als de economie minder hard groeit, is er minder vraag naar energie, waardoor de prijs omlaaggaat.

De olieprijs kwam in juni nog korte tijd uit boven de 120 dollar per vat. Sindsdien is de prijs ruim 20 procent gedaald. Dit zorgde ook voor een flinke daling van de benzine- en dieselprijzen.

Zo lag de adviesprijs voor een liter benzine in juni nog rond de 2,50 euro. Inmiddels is dat gedaald tot onder de 2,20 euro. Ook de prijs van diesel is gedaald, al ging dat een stuk minder hard.

Mogelijk gaan de prijzen aan de pomp nog verder dalen. Oliemaatschappijen rekenen de lagere olieprijs meestal met wat vertraging door in hun brandstofprijzen. Overigens betaal je aan de pomp nog altijd fors meer dan in voorgaande jaren, toen prijzen van minder dan 1,80 euro voor benzine heel normaal waren.