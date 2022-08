Nooit eerder hadden consumenten zo weinig vertrouwen als deze maand. Dat meldt statistiekbureau CBS, dat in 1986 is begonnen met het meten van het consumentenvertrouwen. Een oorzaak wordt niet genoemd, maar vermoedelijk speelt de hoge inflatie een belangrijke rol.

Het consumentenvertrouwen is deze maand -54. Dat is nog wat slechter dan vorige maand, toen het met -51 ook al niet best was. Ter vergelijking: het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar was -9. Het hoogste punt werd bereikt in januari 2000 (+36).

Door de hoge inflatie zijn huishoudens veel geld kwijt aan onder andere boodschappen en energie. Steeds meer Nederlanders komen daardoor in geldproblemen.

Het CBS heeft ook gekeken naar de bereidheid van consumenten om aankopen te doen. Ook dat is gedaald naar het laagste punt ooit. Veel mensen zijn bezorgd over hun financiële situatie. Niet alleen over hun situatie nu, maar ook voor de komende twaalf maanden. Grote aankopen willen ze daarom uitstellen.