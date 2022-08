India lijkt zijn eerdere belofte om een grote exporteur van graan te worden niet na te kunnen komen. Het land zou vanwege tegenvallende oogsten zelfs overwegen graan van elders te halen, melden bronnen aan persbureau Reuters. Kort na de Russische invasie van Oekraïne verklaarde de Indiase premier Narenda Modi nog vol bravoure dat India gereed stond om "de wereld te voeden".

Maar krap vier maanden later lijkt het tegenovergestelde waar. Door de recordbrekende hittegolf die India dit voorjaar teisterde valt de graanoogst minder hoog uit dan verwacht. Door de mindere productie zijn de prijzen lokaal gestegen. Hierdoor is het dagelijks leven voor honderden miljoenen Indiërs duurder geworden. Zij gebruiken graan om basisvoedsel als naan en chapati te maken.

Na de eerste aanwijzingen dat de tarweoogst minder hoog zou uitvallen dan eerder geraamd, werd de export van graan al beperkt. De staatsreserves zijn in augustus gedaald naar het laagste niveau in veertien jaar tijd. Voor consumenten is tarwe zo'n 12 procent duurder geworden. Door het dreigende tekort en de stijgende prijzen treffen de autoriteiten nu voorbereidingen om tarwe elders te kopen.

Regeringsambtenaren zouden momenteel in overleg zijn over het al dan niet verlagen of afschaffen van de invoerbelasting van 40 procent op tarwe om meelfabrikanten in sommige regio's te helpen graan in te voeren. Het Indiase ministerie van Voedselvoorziening gaf zondag in een bericht op Twitter evenwel aan dat er geen plannen voor graanimport zijn en dat er voldoende voorraden zijn.

India is nooit een grote graanexporteur geweest

Hoewel India de op één na grootste tarweproducent ter wereld is, is het nooit een grote exporteur geweest. Het heeft ook nooit veel geïmporteerd. Het land was zo goed als zelfvoorzienend.

De autoriteiten gaan er nu van uit dat de oogst voor 2021-2022 ongeveer 107 miljoen ton zal bedragen, tegen een schatting van 111 miljoen ton in februari. Die nieuwe raming is mogelijk iets te optimistisch, aangezien handelaren en meelfabrikanten een opbrengst van 98 miljoen tot 102 miljoen ton voorspellen.