Griekenland hoeft sinds zaterdag niet langer ieder kwartaal aan de EU te bewijzen dat het land de financiën op orde heeft. De EU stelde de maatregel in 2010 in, nadat de Grieken door wanbeheer in een economische crisis waren beland.

Griekenland kon door het wanbeheer geen leningen meer krijgen. De EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) leenden de EU-lidstaat 290 miljard euro om te voorkomen dat het land failliet zou gaan.

Het verscherpt toezicht was een van de voorwaarden voor de reddingsoperatie. Andere voorwaarden waren onder meer verregaande economische hervormingen, belastingverhogingen en een rem op de salarissen van ambtenaren.

De EU vindt het verscherpte toezicht twaalf jaar later niet meer nodig. De Griekse economie zou er veel beter voor staan.

Griekenland is nog lang niet schuldenvrij. Het terugbetalen van de leningen die het land heeft uitstaan, duurt tot 2070.