Er is momenteel een extreem hoge vraag naar Lamborghini's. Het sportautomerk is zó populair dat de hele productiecapaciteit voor volgend jaar al besteld is. Dat betekent dat Lamborghini's die nu besteld worden, pas in 2024 geleverd kunnen worden.

In het eerste half jaar van 2022 leverde het Italiaanse merk, dat eigendom is van Volkswagen, 5.090 auto's af. Dat is zo'n 5 procent meer dan een jaar eerder en het grootste aantal auto's dat Lamborghini ooit in de eerste jaarhelft produceerde.

Daarmee lijkt het Italiaanse automerk nog geen gevolgen te ondervinden van gierende inflatie en hoge brandstofprijzen. De komende achttien maanden zijn helemaal volgepland met productieactiviteiten.