Het Russische gasbedrijf Gazprom stopt vanaf 31 augustus tijdelijk de gastoevoer door de Nord Stream 1-pijpleiding richting Europa. Volgens het Russische staatsbedrijf moet er onderhoud gepleegd worden. Een maand geleden gebeurde dit ook al en toen werd gevreesd dat Moskou helemaal zou stoppen met gaslevering via de Nord Stream-pijpleiding.

Gazprom kondigt aan dat het onderhoud drie dagen duurt en dat het gas dus op 2 september weer door de leidingen moet stromen. Ook nu bestaat de angst dat de gastoevoer na het onderhoud niet wordt hervat. De leiding loopt door de Oostzee naar Duitsland, dat erg afhankelijk is van Russisch gas.

Momenteel levert Nord Stream 1 slechts 20 procent van wat de gasleiding kan leveren. Gazprom houdt vol dat er vanwege achterstallig onderhoud niet meer capaciteit beschikbaar is, maar critici vermoeden dat Moskou de pijpleiding als machtsmiddel gebruikt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Gazprom de gasleiding afsluit wegens onderhoud. Een maand geleden gebeurde dit ook al. Toen zei het bedrijf dat westerse sancties verhinderden dat een door Siemens onderhouden gasturbine in Canada terug kon worden vervoerd. De turbine is inmiddels in Duitsland, maar volgens Siemens verzint Gazprom steeds nieuwe redenen waarom het de turbine niet terugneemt.

Duitsland beschuldigt Rusland er dan ook al geruime tijd van de gastoevoer in te zetten als machtsmiddel. Eerder eiste Gazprom bijvoorbeeld al betaling in roebels. Landen die weigerden, waaronder Polen en Nederland, kregen vervolgens geen gas meer. Duitsland besloot vlak voor de Russische inval in Oekraïne al om de stekker uit Nord Stream 2 te trekken. Die pijpleiding werd nooit in gebruik werd genomen.

De nieuwe afsluiting van Nord Stream 1 zet nog meer druk op Europa om het gasverbruik te verminderen. Dat is nodig om de voorraden aan te vullen, zodat in de winter geen tekorten ontstaan.