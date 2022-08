Het kabinet wil de gasopslag in Bergermeer voor het komende winterseizoen verder aanvullen dan aanvankelijk de bedoeling was. Het doel gaat omhoog van 68 naar 90 procent. Dat kost de overheid 210 miljoen euro, maakt minister van Energie Rob Jetten vrijdag bekend.

Het kabinet wil flinke gasreserves aanleggen om komende winter niet met tekorten te komen zitten. Daarbij heeft het hulp nodig van bedrijven die de gasopslagen beheren. De bedrijven lopen echter het risico het gas in de wintermaanden met verlies te moeten verkopen, omdat de prijs tegen die tijd wellicht hoger is dan nu. Ze zijn daarom terughoudend om extra gas in te kopen.

Om ze tegemoet te komen, stelde het kabinet eerder al een subsidie beschikbaar. Van die eerdere regeling bleef 200 miljoen euro over, die nu alsnog wordt ingezet. Daarnaast komt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar.

De kosten van de regeling worden via een extra heffing doorberekend aan de gebruikers. Het gas in Bergermeer gaat niet naar consumenten, maar naar de industrie. De heffing komt dus ook bij hen terecht.

Ook in Norg wil het kabinet extra gas opslaan. Daarvoor trekt het eveneens geld uit, om exploitant GasTerra te verleiden extra voorraden aan te leggen.

Nederland telt vier plekken waar gas wordt opgeslagen voor de wintermaanden. Naast Bergermeer en Norg zijn dat Grijpskerk en Alkmaar. Het doel is om de opslagen op 1 november gemiddeld 80 procent te hebben gevuld. Op dit moment staat de teller op gemiddeld 71,2 procent. Alleen de opslag in Bergermeer heeft de 80 procent al gehaald.

Volgens Jetten staat Nederland er desondanks goed voor als het gaat om de gasvoorraden. Ook als het erg koud wordt en de aanvoer uit Rusland stilvalt, is er genoeg om de winter door te komen, denkt hij.