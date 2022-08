Door lage waterstanden kan de binnenvaart fors minder vracht vervoeren. Het lijkt er bovendien op dat de droogte aanhoudt. Zien we binnenkort lege plekken in de winkelschappen? Komen er tekorten bij tankstations, zoals bij de vorige droogte in 2018? En welke gevolgen heeft dit voor de gasprijzen?

De afgelopen maanden is er zo weinig regen gevallen dat het waterpeil historisch laag staat. Zo lag het peil van de Rijn bij Lobith donderdag op de laagste stand ooit: 6.48 meter boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Normaal gesproken is dat rond deze tijd van het jaar 8.70 meter. Ook andere rivieren staan laag.

Door het lage waterpeil kunnen schepen minder goederen vervoeren, anders komen ze te diep in het water te liggen en kunnen ze de bodem raken.

Momenteel valt de schade voor Nederland nog mee. De bevoorrading van winkels gebeurt vooral via grote zeehavens zoals Rotterdam. Van daaruit gaan de goederen met vrachtwagens naar hun eindbestemming.

Woningbouw dreigt stil komen te liggen

Binnenvaartschepen vervoeren weinig goederen die we in winkels kopen. Ze hebben vooral massagoed aan boord, zoals olie, brandstof, graan, kolen, zand en grind. Dat die laatste twee minder vervoerd kunnen worden, zorgt binnenkort mogelijk wel voor problemen.

Om nieuwe huizen te bouwen, zijn zand en grind nodig voor beton. Maar bouwbedrijven krijgen nu minder geleverd door het laagwater. Als dat zo blijft, is de verwachting dat sommige bouwprojecten binnen enkele weken stilliggen. Dit terwijl Nederland juist een groot huizentekort heeft en de komst van nieuwe woningen dit moet oplossen.

Shell maakt minder benzine in Duitsland

Vier jaar geleden hadden we ook te maken met aanhoudende droogte. Dit zorgde er toen in het najaar voor dat diverse Nederlandse tankstations te weinig brandstof hadden en 'nee' moesten verkopen. Weliswaar worden de stations per vrachtwagen beleverd, maar de trucks halen hun brandstof bij depots en die worden in een aantal gevallen gevuld via de binnenvaart.

Op dit moment is het niet de verwachting dat tankstation opnieuw met tekorten komen te zitten. Althans, in Nederland. In Duitsland is dat anders. Sowieso heeft dat land meer last van het laagwater dan wij. En ook de brandstofvoorziening bij de oosterburen merkt dat.

Zo zei Shell donderdag dat het de productie van zijn raffinaderij in Keulen verlaagt omdat het minder olie krijgt aangeleverd via de Rijn. Volgens Shell maakt de fabriek 11 procent van de diesel en benzine die het Duitse wegverkeer jaarlijks vraagt.

Kleinere schepen zijn verdwenen

Een oplossing voor de laagwaterproblemen is het inzetten van meer schepen, vooral kleinere. Maar volgens binnenschipper Sunniva Fluitsma, die ook voorzitter is van binnenvaartvereniging ASV, zijn juist die kleinere schepen de afgelopen jaren verdwenen in de Rijnvaart.

"Er werden steeds strengere eisen gesteld, waar je als schipper niet meer aan kon voldoen. Daarom zijn er veel uit de vaart genomen. Zo zijn er van het kleinste type schepen nog maar driehonderd over, terwijl dat er ooit zevenduizend waren." Bovendien is het onderhoud aan vaarwegen slecht volgens haar, waardoor er veel stremmingen zijn.

Droogte zorgt voor hoge gasprijzen

Ook het leveren van kolen gaat in Duitsland steeds moeizamer, merken de uitbaters van kolencentrales. Ze moeten daarom op zoek naar alternatieven om genoeg energie te produceren en komen uit bij gas.

En dat voelen we ook in Nederland. Het gas is al lange tijd schaars en de prijzen hoog. Maar door deze extra vraag uit Duitsland zijn de prijzen de afgelopen tijd nog verder omhoog gegaan. Zo stond de handelsprijs voor gas vrijdagochtend rond de 245 euro per megawattuur. Dat was een maand geleden nog 157 euro. En dat was al hoog.

Toch is er een lichtpuntje. De waterstand op de Rijn gaat komende week waarschijnlijk wat omhoog. Daardoor kunnen schepen meer vracht meenemen. Daarmee zijn de problemen echter niet nog lang niet opgelost.