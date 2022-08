Aardappelen, suikerbieten en fruitsoorten als appels en peren zullen dit jaar kleiner zijn door de extreme droogte, verwacht boerenorganisatie ZLTO. De recente regenval is weliswaar goed geweest voor de landbouw, maar het tekort aan water is zo groot dat het niet door enkele regenbuien is opgelost, zegt een woordvoerder.

Het beregenen van het land is in veel regio's nog wel mogelijk geweest. Daarmee kon de oogst worden gered. "Maar de vraag is wel hoe groot de gewassen worden."

De fruittelersvereniging NFO zegt ook dat de recente regen niet veel geholpen heeft. "De appeloogst zal gemiddeld genomen dit jaar kleiner zijn, in zowel volume als grootte van de appels." De appels en peren zijn dit jaar door het warme en droge weer wel smaakvoller, verwacht de organisatie.

Eerder waarschuwde de ZLTO al voor een fors kleinere aardappel- en uienoogst als gevolg van de droogte. De organisatie kon nog geen inschatting maken van eventuele opbrengsten voor boeren; die hangen af van de oogst.