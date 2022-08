Supermarktketen Dirk van den Broek bevriest de prijzen van ruim honderd producten tot het eind van dit jaar. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om boodschappen enigszins betaalbaar te houden. Een gemiddelde supermarkt heeft tussen de tien- en vijftienduizend producten, dus het gaat bij Dirk om een klein deel van het assortiment.

Boodschappen zijn - net als veel andere dingen - flink duurder geworden in het afgelopen jaar. De prijzen waren in juli zo'n 18,5 procent hoger dan in september vorig jaar, becijferde GfK vorige week in opdracht van NU.nl.

Discountketen Dirk is de eerste die zegt daar iets aan te willen doen. Bepaalde dagelijkse boodschappen in categorieën als brood, menstruatieproducten, pasta, toiletpapier, groente en fruit zullen dit jaar niet meer in prijs verhoogd worden, aldus Dirk.

"Prijzen voor dagelijkse boodschappen rijzen de pan uit en veel gezinnen worstelen daarbij ook nog met de torenhoge energieprijzen die op ze afkomen. Dat vraagt wat ons betreft om rigoureuze keuzes", zegt algemeen directeur Marcel Huizing. "Daarom hebben we besloten zelf de broekriem aan te halen, zodat we boodschappen voor iedereen betaalbaar kunnen houden."