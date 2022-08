Huizen zijn in de afgelopen negen jaar in prijs verdubbeld. Een koophuis was in juli 99 procent duurder dan in juni 2013, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De prijzen van bestaande koopwoningen daalden in juni 2013 - op het hoogtepunt van de kredietcrisis - naar een dieptepunt. Sindsdien zijn de huizenprijzen vrijwel non-stop gestegen en kost een koophuis nu op een haar na het dubbele.

Deze hausse op de huizenmarkt heeft verschillende oorzaken. Zo wordt er gewezen op een tekort aan woningen, wat de prijzen stuwt. De financieringsmogelijkheden van koopwoningen zijn verruimd, waardoor hogere bedragen geboden kunnen worden. Ook spelen de lage rentes op spaargeld en obligaties een rol, waardoor de ogen van investeerders eerder op de Nederlandse huizenmarkt vielen.

Inmiddels lijkt diezelfde hausse nu iets te minderen: in juli stegen huizenprijzen voor de derde maand op rij minder hard dan in die maand daarvoor. Verder daalde het aantal transacties opnieuw vergeleken met vorig jaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 107.722 huizen verkocht, 22 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

De afkoeling van de huizenmarkt heeft te maken met een combinatie van de prijzen en stijgende hypotheekrentes. Huizenprijzen liggen inmiddels zo hoog, dat steeds minder mensen genoeg geld op tafel kunnen leggen. Tegelijkertijd stijgt de hypotheekrente al een aantal maanden, waardoor er ook minder geleend kan worden. Hierdoor neemt het woningaanbod de afgelopen maanden weer iets toe.