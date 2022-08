Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway staat vrijdag 25 procent hoger op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verkoopt zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood aan techinvesteerder Prosus voor 1,5 miljard euro. Investeerders reageren verheugd op het bericht.

Just Eat Takeaway had eerder al gezegd van de iFood-aandelen af te willen. Maar alleen voor het juiste bedrag. Zo werd een eerder bod van 2,3 miljard euro nog afgeslagen. Door het uitblijven van nieuwe biedingen is Just Eat Takeaway nu akkoord gegaan met een lagere prijs.

Dat prijskaartje kan nog met 300 miljoen euro toenemen als bepaalde doelen worden gehaald. Wat die doelen zijn, is niet bekend. Prosus krijgt iFood dus voor maximaal 1,8 miljard euro volledig in handen.

Just Eat Takeaway herhaalde tevens actief te blijven werken aan een volledige of gedeeltelijke verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. Prosus, dat het belang van 33 procent in iFood koopt via het onderdeel Moville, klom 1,4 procent.