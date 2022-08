Het aantal gespecialiseerde koffietentjes in Nederland is sinds 2017 bijna verdubbeld. Ook nam het aantal lunchrooms toe. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van horecadatabase Datlinq.

Nederland telde in juli ruim 3.900 lunchrooms en bijna 1.400 gespecialiseerde koffietenten, tegenover 3.500 en 700 in juli 2017. Utrecht is de provincie met de grootste toename van het aantal plekken waar mensen koffie kunnen drinken, met een stijging van bijna 45 procent. Daarna volgen Zeeland en Gelderland.

Van de grootste gemeenten steeg het aantal koffie- en lunchtenten het hardst in Zoetermeer. In vijf jaar tijd nam dit aantal locaties in de Zuid-Hollandse gemeente met 60 procent toe. Ook in Westland, Leiden, Nijmegen, Apeldoorn en Haarlemmermeer is het aantal koffie- en lunchtenten in die periode met minstens 50 procent toegenomen.

Aantal koffiezaken en lunchrooms in 2022 (vergeleken met 2017)

Horecazaken moesten in 2020 en 2021 meerdere keren de deuren sluiten vanwege de uitbraak van COVID-19, hoewel eten en drinken afhalen wel mogelijk bleef. Desondanks groeide het aantal horecazaken in die jaren. Die ontwikkeling was ook te zien bij de koffie- en lunchzaken.

Econoom Katinka Jongkind van ING ziet een aantal mogelijke verklaringen voor dat het aantal koffie- en lunchzaken niet is afgenomen, maar juist gestegen. "Iedereen werkte thuis en wilde natuurlijk een bak koffie of een broodje halen. Tijdens de lockdowns konden mensen wel eten en drinken afhalen, waardoor met name koffie- en lunchzaken het omzetverlies wisten te beperken. Bovendien konden veel horecazaken het hoofd boven water houden dankzij overheidssteun."