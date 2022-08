De prijs voor aardgas in Europa is opnieuw tot een recordhoogte gestegen: donderdag bij het sluiten van de beurs in Amsterdam kostte 1 megawattuur 241 euro. Dat is de hoogste slotprijs ooit. Gas is nu bijna elf keer zo duur als gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

De prijs is verder gestegen, doordat Rusland de export van gas naar Europese landen nog altijd beperkt. Bovendien is er door het warme weer extra veel energie nodig voor koeling.

Rusland levert aan sommige Europese landen, zoals Nederland, Finland, Bulgarije en Polen, helemaal geen gas meer. Andere landen, waaronder grootverbruiker Duitsland, moeten het stellen met veel minder Russisch gas dan normaal. Moskou houdt vol dat het om technische problemen gaat, maar de Duitsers zien het als een politiek drukmiddel om de Europese sancties vanwege de oorlog in Oekraïne af te zwakken.

De energiecrisis wordt verder bemoeilijkt door lage waterstanden in de Rijn. Binnenvaartschepen kunnen daardoor minder lading meenemen, terwijl ze belangrijk zijn voor het vervoer van brandstoffen uit de havens van Rotterdam en Antwerpen naar andere Europese landen.

EU-lidstaten willen 80 procent van gasopslagen gevuld hebben

Op 7 maart, iets minder dan twee weken na het begin van de oorlog in Oekraïne, steeg de gasprijs op de Amsterdamse beurs al een keer kortstondig tot een historische piek van 345 euro per megawattuur. Diezelfde dag nog zakte de prijs tot 227 euro bij het sluiten van de handel.

Lidstaten van de Europese Unie streven ernaar hun gasopslagen voor zeker 80 procent gevuld te krijgen voor de winter begint. Als Rusland de gastoevoer dan nog altijd beperkt houdt of zelfs verder terugschroeft, zullen landen die voorraden snel moeten aanspreken.

Op de energiemarkt wordt aardgas in euro's per megawattuur verhandeld en dus niet in kubieke meters.