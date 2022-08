Het aantal diefstallen van motoren, bromfietsen en snorfietsen is in de eerste zeven maanden van 2022 flink gestegen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Van januari tot en met juli hebben dieven ruim een derde meer van deze tweewielers gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar.

In totaal werden van januari tot en met juli 7.212 brom- en snorfietsen gestolen. Dat zijn er bijna 1.900 meer dan in dezelfde periode van 2021. Bij motoren steeg het aantal diefstallen met ruim 34 procent tot 983.

Volgens André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het aantal diefstallen van brommers en snorfietsen na twee coronajaren min of meer teruggeveerd naar het gemiddelde van de afgelopen zes jaar. Anders is dat bij het aantal motordiefstallen. Ook vergeleken met de jaren voor corona zijn er in de genoemde periode veel meer motoren gestolen.

Bouwman weet niet precies waarom dieven vaker brommers of motoren buitmaken. Mogelijk heeft het te maken met een gebrek aan parkeerruimte voor auto's in grote steden, waar de dieven het vaakst toeslaan. Daardoor zijn ze misschien in populariteit toegenomen.

"Daarnaast kunnen de gestegen brandstofprijzen een rol spelen. Kortom, verschillende factoren kunnen de oorzaak zijn van de diefstalstijging."