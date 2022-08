Rusland heeft kopers van vloeibaar gas (LNG) uit olie- en gasproject Sakhalin-2 gevraagd de rekening te betalen via Gazprombank, schrijft persbureau Bloomberg. Met name Japan is een grote klant van LNG uit dit project, waar ook Shell in participeert.

Begin augustus heeft Rusland al stappen gezet om het project voortaan te laten exploiteren door een Russische partij, waar dat voorheen een entiteit uit Bermuda was. De exploitatie is nu in handen van Sakhalin Energy, waarvan Gazprom iets meer dan de helft van de aandelen in handen heeft.

Japan, maar ook Zuid-Korea en Taiwan staan nu voor het dilemma of zij vanwege de sancties tegen Rusland gehoor kunnen geven aan die eis, of anders mogelijk zonder LNG komen te zitten.

Shell heeft naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne eerder al laten weten uit het Sakhalin-2 olie- en gasproject te zullen stappen. Het totale project is wereldwijd een van de grootste in zijn soort.