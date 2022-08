Het aantal werklozen steeg afgelopen maand naar 353.000, ofwel 3,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS donderdag. Oorzaak hiervan is onder meer dat veel werkenden die hun baan verloren, niet meteen ander werk hebben gevonden. Ook speelt mee dat veel mensen die lang niet zochten naar een baan, dat nu wel doen.

Dat de werkloosheid stijgt is opvallend, omdat veel bedrijven juist zitten te springen om personeel. In tal van sectoren lopen bedrijven tegen beperkingen aan omdat ze simpelweg niet genoeg mensen kunnen vinden.

Dat er toch nog honderdduizenden mensen werkloos zijn, komt onder meer doordat ze niet de juiste scholing of capaciteiten hebben om de vacatures te vervullen.

Ook zijn er werklozen die zich pas onlangs op de arbeidsmarkt hebben gemeld, bijvoorbeeld schoolverlaters en mensen die lange tijd niet hebben gezocht naar werk. Wie niet zoekt naar werk, wordt niet meegeteld in de werkloosheidscijfers. En als ze eenmaal weer gaan zoeken, kan het nog maanden duren voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan.

Werkloosheid nog altijd zeer laag

Ondanks de stijging in juni en juli is de werkloosheid in ons land nog steeds zeer laag. Ter vergelijking: tussen eind 2011 en eind 2021 was het aantal werklozen in geen enkele maand zo klein als nu.

Eind vorige maand hadden 157.000 Nederlanders een WW-uitkering. Dat waren er vierduizend minder dan een maand eerder, wat neerkomt op een daling van 2,5 procent. In vergelijking met een jaar eerder was het aantal WW'ers eind vorige maand 30 procent kleiner.