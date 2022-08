De Duitse regering gaat de btw op aardgas tijdelijk verlagen om consumenten financieel te ontlasten. Het tarief gaat van 19 naar 7 procent, maakte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz donderdag bekend.

Scholz gaat ervan uit dat energiebedrijven de belastingverlaging volledig doorberekenen aan de consument. De maatregel is nodig omdat in Duitsland, net als in Nederland, veel huishoudens moeite hebben het geld voor de hoge energierekening maandelijks op te hoesten.

De prijzen voor gas en stroom lopen almaar verder op, onder meer doordat Rusland steeds minder gas levert aan West-Europa. Vooral Duitsland is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas.

De Duitsers hebben ook besloten dat energieleveranciers een toeslag bij consumenten in rekening mogen brengen. Dit omdat de leveranciers zelf ook met hogere kosten hebben te maken door de gestegen handelsprijzen.

De aangekondigde btw-verlaging moet ook voorkomen dat de energierekening voor consumenten nog verder oploopt door de toeslag. Volgens Scholz is de besparing voor consumenten door de btw-verlaging groter dan de extra kosten van de toeslag.

Ook in Nederland is de btw op gas en stroom verlaagd, van 21 naar 7 procent. Daar profiteert niet iedereen meteen van. Sommige leveranciers verrekenen dit pas aan het einde van het jaar.