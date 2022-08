Nederlandse bierbrouwers verzetten zich tegen een aangekondigde verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken waar calorieën in zitten. Volgens brouwersvoorman Fred Teeven frustreert de overheid daarmee het beleid om alcoholvrij bier aan de man te brengen.

De verhoging geldt namelijk ook voor alcoholvrij bier. De belasting gaat volgend jaar omhoog van 3 cent naar bijna 7 cent per blikje.

"Op verzoek van de overheid werken we al jaren mee aan het terugdringen van het alcoholgebruik door het maken en promoten van alcoholvrij bier en nu rijden ze ons in de wielen", zegt oud-bewindsman Teeven in gesprek met NU.nl.

De verhoging van de verbruiksbelasting op drank waar suiker in zit, heeft als doel mensen ertoe aan te zetten minder suiker te consumeren. "Eerst was het belangrijk dat mensen minder alcohol dronken, nu is het suiker. Het is altijd wel wat", zegt Teeven, die tegenwoordig behalve buschauffeur ook voorzitter van Nederlandse Brouwers is.

"In de stadions zie je alleen nog reclame voor alcoholvrij bier. Wij promoten het en dan wil de overheid het ons extra moeilijk maken. Dat is inconsequent."

Alcoholvrij bier is groeiparel voor brouwers

De verkoop van alcoholvrij bier is voor de brouwers juist de grootste groeiparel in het totale bierpalet. "Ongeveer één op de vijftien biertjes die gedronken worden, is nu alcoholvrij." Sinds 2010 is de consumptie ervan met bijna 500 procent toegenomen.

De grote brouwers hebben inmiddels meer dan veertig varianten. "Van Heineken tot Corona. Binnenkort hebben alle grote biermerken, minstens één alcoholvrije variant", aldus Nederlandse Brouwers.

In de afgelopen vijf jaar groeide de consumptie van alcoholvrij bier met bijna 8 procent per jaar. Daarmee laat het speciaalbier ver achter zich. Dat groeit met zo'n 2 procent, waar de verkoop van pils juist daalt met iets minder dan 2 procent. Biermixen, zoals Radler, gaan met 3 procent het hardst achteruit.