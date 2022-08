Sinds de start van het STAP-budget voor scholing in maart zijn meer dan zeshonderd opleidingen uit het register verwijderd, bijvoorbeeld omdat ze niet arbeidsmarktgericht zijn. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

Om welke opleidingen het gaat, meldt de instantie niet. Wel is duidelijk dat het UWV is begonnen met onderzoeken naar mogelijk misbruik van de regeling, zonder hierover details mee te delen.

Elke Nederlander kan aanspraak maken op 1.000 euro scholingsbudget van de overheid. Dit geld kun je gebruiken voor een opleiding om beter te worden in je huidige baan of om je te laten omscholen voor een andere baan in je huidige branche of een andere sector.

De interesse daarin is groot, bleek al bij de eerste aanvraagronde in maart. Er waren toen zelfs IT-problemen, doordat te veel mensen zich tegelijk digitaal probeerden aan te melden.

Inmiddels is de derde aanvraagronde achter de rug en hebben 115.000 geïnteresseerden een bedrag ontvangen. Vier op de tien aanvragers willen het geld gebruiken om zich om te scholen, al dan niet voor een andere bedrijfstak.

Zij hebben budget aangevraagd voor 2.800 verschillende opleidingen. Meer dan de helft van de aanvragers heeft een mbo-opleiding of lagere opleiding afgerond. Wat het UWV betreft, zou dat aandeel wat groter mogen worden. Ook hopen ze dat meer vijftigplussers zich melden. Slechts 20 procent van de aanvragers is vijftig jaar of ouder.

Donderdag 1 september gaat het loket opnieuw open.