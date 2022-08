Ben & Jerry's en Tony's Chocolonely gaan samenwerken. Het Amerikaanse ijsmerk zal dit jaar nog de chocolade van het Nederlandse Tony's Chocolonely in zijn ijs gaan gebruiken.

Volgens de bedrijven is het initiatief er vooral op gericht om een einde te maken aan armoede. Dat is volgens hen de belangrijkste oorzaak voor misstanden in de cacao-industrie.

Ben & Jerry's maakte eerder al gebruik van fairtradechocolade. Maar Tony's Chocolonely weet naar eigen zeggen precies waar de cacaobonen vandaan komen en daarmee onder welke sociale en milieuomstandigheden ze zijn geteeld. Op deze manier kan de hogere prijs van de chocolade volgens de bedrijven direct worden uitgekeerd aan cacaoboeren.

Vanwege de samenwerking wordt er ook een nieuwe ijssmaak geïntroduceerd: melk karamel zeezout. Ook worden er twee nieuwe chocoladerepen gemaakt: donkere melk brownie en strawberry cheesecake.