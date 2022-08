Jonge Japanners houden er een sobere levensstijl op na waarin alcohol nauwelijks een rol speelt. Daardoor lopen de inkomsten uit belasting op bijvoorbeeld de traditionele sake al jaren terug. En dat tij moet volgens de autoriteiten nodig gekeerd worden, schrijft de BBC.

Daarom is op initiatief van de belastingdienst de wedstrijd Sake Viva! opgetuigd. Daarbij wordt 20- tot 39-jarigen gevraagd een campagne te bedenken die jonge Japanners moet aanzetten meer te drinken. Dat is volgens de belastingdienst goed voor de drankensector en de staat.

Hoewel de wedstrijd refereert aan de bekende Japanse rijstwijn sake, is het ook de bedoeling dat de doelgroep meer trek krijgt in shochu (ook een rijstdrank), whisky, bier of wijn.

Dat er minder gedronken wordt in Japan heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met veranderde gewoonten door de coronapandemie.

De belastingopbrengsten uit alcohol zijn in Japan de laatste jaren verdampt. In 1980 waren die nog goed voor 5 procent van de totale opbrengsten, in 2020 was dat teruggelopen tot 1,7 procent.