Een alleenstaande met een inkomen tot 38.000 euro kan momenteel één op de honderd woningen kopen. In diverse provincies en grote steden zijn ze zelfs kansloos, meldt De Hypotheker donderdag.

Het adviesbureau bekeek hoeveel huizen die nu te koop staan betaalbaar zijn voor wie in zijn eentje wil kopen en een modaal inkomen van 38.000 euro per jaar heeft. Daarbij gaat het uit van een hypotheekrente van 3,6 procent. Hiermee kun je een hypotheek van 171.000 euro krijgen.

Dan blijft dus 1 procent van de huizen over. Tenzij je in de provincie Flevoland, Noord-Brabant of Utrecht woont, want dan is het aanbod nog veel kleiner. In Den Haag en Amsterdam hoef je niet eens meer te zoeken. Er is geen enkele woning die je met zo'n hypotheek kunt betalen. In de provincies Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maak je wat meer kans.

Door een stijging van de hypotheekrente is de positie op de woningmarkt van alleenstaanden met een modaal inkomen nog wat slechter geworden dan die al was. Vorig jaar maakte deze groep kans op 3,3 procent van de te koop staande huizen. Dat is nu dus 1 procent.

Tweeverdieners hebben het ook steeds moeilijker

Ook de positie van tweeverdieners met een modaal inkomen (samen 65.000 euro) is verslechterd. Zij kunnen een hypotheek van maximaal 304.000 euro krijgen. Daarmee maken ze kans op 20 procent van de koophuizen. Dat was vorig jaar 36 procent.

"Hoewel de huizenmarkt begint af te koelen en het totale woningaanbod is gegroeid, is de positie van Jan Modaal verslechterd", zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Dat geldt vooral voor singles. Maar ook voor tweeverdieners met een modaal inkomen is het vrijwel overal in Nederland steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden."