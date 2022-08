Schiphol verwerkte vorige maand 5,2 miljoen reizigers, blijkt woensdag uit cijfers van de luchthaven. Dat zijn er nog altijd fors minder dan de 6,7 miljoen van juli 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Dat Schiphol momenteel kampt met een groot tekort aan personeel is een belangrijke reden dat het aantal reizigers fors achterblijft bij drie jaar geleden. Door het tekort zijn er veel problemen met koffers en moesten er vorige maand veel vluchten worden geschrapt.

Dat is ook terug te zien in het aantal vluchten van vorige maand. Dat bleef steken op 36.000, wat 20 procent minder is dan in juli 2019.

Wel zijn de aantallen aanmerkelijk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli 2021 verwerkte Schiphol 3 miljoen reizigers. Vergeleken daarmee lag het aantal van vorige maand 76 procent hoger. Ook het aantal vluchten was hoger (+24 procent).

De personele problemen bij de luchthaven zijn allerminst opgelost. Schiphol heeft in ieder geval tot en met oktober een maximum gezet op het aantal reizigers dat het per dag kan verwerken.