De NVWA heeft opnieuw op twee plekken de vogelgriep aangetroffen. Het gaat om een kinderboerderij in Vlaardingen en een pluimveebedrijf in Maurik. Het zijn al de derde en de vierde vondst in een week tijd.

Bij de kinderboerderij in Vlaardingen moesten in totaal 137 kippen, kalkoenen en kwartels worden afgemaakt. Een besmetting kan ook gevolgen hebben voor bedrijven in de omgeving. In het geval van de kinderboerderij waren er geen pluimveebedrijven in de buurt.

Wel ligt Diergaarde Blijdorp binnen een straal van 10 kilometer. De vogelgriep in Vlaardingen heeft geen gevolgen voor de bezoekers van de dierentuin.

Ook in het Gelderse Maurik trof de NVWA vogelgriep aan. Bij het pluimveebedrijf moesten in totaal 24.000 kippen worden geruimd.

Het is de vierde keer in korte tijd dat de vogelziekte is aangetroffen. Eerder deze week trof de NVWA ook in het Gelderse Lunteren en in het Zeeuwse Schore een besmetting aan.

De vogelgriep teistert de pluimveesector al geruime tijd. Afgelopen oktober werd bij een pluimveehouder een besmetting gevonden. Sindsdien zijn op talloze andere plekken in ons land zieke dieren aangetroffen. Miljoenen vogels moesten worden afgemaakt. In veel regio's gelden een vervoersverbod en een ophokplicht.