Voor het eerst in lange tijd kun je je tank weer volgooien met benzine waar je minder dan 2 euro per liter voor betaalt. Het is wel maar nét iets minder dan die psychologische grens van 2 euro, en het is zeker geen schering en inslag, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers.

"Hier en daar zul je weer onder de 2 euro per liter kunnen tanken", zegt Van Selms. "Het kan misschien bij 5 procent van de tankstations. Het gaat dan om de onbemande."

De adviesprijs voor een liter benzine is inmiddels gezakt tot 2,19 euro, waar die op het hoogtepunt - iets meer dan twee maanden geleden - nog 2,505 euro was. Aan de pomp kun je nu her en der voor 1,99 euro per liter tanken. "Door een flinke korting te geven kom je dan net onder die 2 euro, en dat staat lekker op het bord", zegt Van Selms.

Hij brengt in herinnering dat het mede aan de accijnsverlaging te danken is dat de 2 eurogrens nu weer in zicht is. "Daar zijn we nu al blij mee." Terwijl we daar een jaar geleden, toen we van veel lager kwamen en richting die grens gingen, niet goed van werden.

De directeur van UnitedConsumers, dat sinds jaar en dag de prijzen aan de pomp registreert, denkt dat de tendens de komende tijd wel neerwaarts zal blijven. "Maar de prijzen van weleer, toen je kon tanken voor 1,50 euro per liter, komen echt niet meer terug."

Op 1 oktober vorig jaar ging de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) voor het eerst over de 2 euro per liter heen. Daarna ging het rap verder omhoog. Een accijnsverlaging op 1 april van dit jaar bracht even verkoeling, maar desondanks werd op 8 juni van dit jaar de grens van 2,50 euro per liter geslecht.