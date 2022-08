Vanaf woensdag 24 augustus wordt er gestaakt op het spoor, laat vakbond FNV Spoor weten. De staking zal vijf dagen duren, waarbij er elke dag in een andere regio gestaakt wordt.

De aftrap vindt donderdag plaats in de regio Noord. Vervolgens is het vrijdag de beurt aan regio West, maandag 29 augustus Noordwest, dinsdag Midden, gevolgd door Oost & Zuid op woensdag.

Vorige week ging de NS niet akkoord met de cao-eisen van de vakbonden, waarna stakingen op het spoor werden aangekondigd. Zij eisen onder meer een hoger salaris en efficiëntere roosters voor de werknemers.

Als de NS na de stakingen van aankomende week niet akkoord gaat met de eisen van de bonden, volgen er over twee weken landelijke stakingen, aldus FNV Spoor.

Hoewel de FNV laat weten het vervelend te vinden dat reizigers geraakt zullen worden door de acties, geeft de vakbond aan dat de stakingen uiteindelijk ook in het belang van de reizigers zijn. "We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt. Treinen vallen daardoor uit en de sociale veiligheid staat ernstig onder druk. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren," aldus een woordvoerder.