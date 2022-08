De Britse inflatie is in juli uitgekomen op 10,1 procent, het hoogste niveau sinds februari 1982. Vooral de voedselprijzen stegen aanzienlijk, meldt het Britse statistiekbureau ONS.

In april bereikte de Britse inflatie ook al het hoogste niveau in veertig jaar. Toen was het leven in het Verenigd Koninkrijk nog zo'n 9 procent duurder dan een jaar eerder. In juni werd dit record opnieuw gebroken, met een inflatie van 9,5 procent. Nu gebeurt dat dus voor de derde keer.

De verwachting is dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk nog nijpender zal worden. De Bank of England voorspelt dat de inflatie tegen oktober boven de 13 procent zit, vooral door de stijgende prijzen van energiecontracten, die duurder worden door de oplopende energieprijzen.

De Bank of England heeft zes opeenvolgende renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. Daarnaast werd afgelopen maand voorspeld dat het VK in de maanden oktober tot december een lange recessie zal ingaan.