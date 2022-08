Op de arbeidsmarkt buitelen de records over elkaar heen. De zogenoemde arbeidsdeelname (het aantal mensen dat werkt) was niet eerder zo hoog. Maar dat geldt opmerkelijk genoeg ook voor het aantal vacatures.

Het aantal werklozen is afgenomen tot een ongekend laag niveau, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. "De krapte komt volledig door extra vraag naar arbeid", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Het ligt niet aan het aanbod, want dat was ook nog nooit zo hoog."

In het afgelopen kwartaal kwamen er 16.000 vacatures bij, het aantal banen groeide met 94.000 en het aantal werklozen daalde met 11.000. "De krapte die in de praktijk ervaren wordt, is nog hoger dan deze cijfers", zegt Van Mulligen. "Want het is niet zo dat een werkloze een-op-een een vacature kan vervullen."

Stonden in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100. "De werklozen komen vaak niet aanmerking voor de vacatures die er zijn."

De krapte op de arbeidsmarkt blijft maar oplopen. "Je vraagt je af waar dit eindigt. De krapte was al hoog en is weer verder toegenomen." Vooral in winkels was meer werk, maar ook bijvoorbeeld in de bezorging.

Eind juni stonden 467.000 vacatures open. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld, aldus het CBS.