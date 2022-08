De landen van de eurozone zijn in een jaar tijd van een handelsoverschot (meer export dan import) naar een flink tekort (meer import dan export) gegaan. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van Eurostat. Het tekort over handel met de rest van de wereld bedroeg in juni 25 miljard euro. In dezelfde maand vorig jaar was dat nog een overschot van bijna 20 miljard.

De reden voor de ommekeer is de import van energie. Als gevolg van de westerse sancties tegen Rusland heeft het Kremlin besloten de gaskraan naar Europa langzaam dicht te draaien. Dit leidt ertoe dat energie nu vele malen duurder is dan vorig jaar.

Hierdoor betalen eurolanden veel meer voor hun geïmporteerde energie. In het eerste half jaar van 2021 kostte geïmporteerde energie 150 miljard euro, dit jaar was dat over dezelfde maanden 376 miljard euro. Het handelstekort over energieproducten was bijna drie keer zo groot.

De dure energie is terug te zien aan de handelsbalans van de Europese Unie met Rusland, waar de meeste olie en gas vandaan komt. EU-landen importeerden in de eerste zes maanden van het jaar voor 120 miljard euro aan Russische producten, tegenover 68 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Verder valt op dat EU-landen voor veel meer geld aan spullen uit Noorwegen haalden. Noorse energie wordt gezien als een van de (gedeeltelijke) vervangers van Russisch gas. Waar de landen uit het blok in het eerste half jaar van 2021 nog voor 28 miljard euro aan Noorse producten importeerden, was dat in dezelfde maanden dit jaar 68,2 miljard.