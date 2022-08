Het door miljardair Bill Gates opgerichte TerraPower heeft 750 miljoen dollar (ruim 736 miljoen euro) aan investeringen opgehaald voor de ontwikkeling van kleinschalige kernreactoren. Die moeten een alternatief zijn voor reguliere reactoren, die een stuk groter en duurder zijn.

TerraPower bouwt de reactoren in fabrieken en levert ze vervolgens aan bedrijven die kernenergie willen produceren. Door ze in fabrieken te bouwen, denkt Gates tijd en kosten te besparen. Naar verwachting wordt de eerste installatie over zes jaar in gebruik genomen.

De roep om kleine kernreactoren wordt wereldwijd almaar groter. Steeds meer landen zien kernenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarmee is kernenergie een belangrijk hulpmiddel bij het aanpakken van klimaatverandering. Maar de kosten van conventionele kerncentrales zijn erg hoog.

Ook in Nederland zijn er plannen. Althans, het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat het ruimte wil bieden aan twee nieuwe kerncentrales.

Een van de grootste investeringen in het bedrijf van Gates komt van het Zuid-Koreaanse industriële conglomeraat SK Group, dat 250 miljoen dollar investeert. Het bedrijf denkt dat tegen 2050 meer dan de helft van alle kernreactoren een kleinschalige reactor is.