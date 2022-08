Havenwerkers in de Britse stad Liverpool willen staken. Daarmee dreigt de scheepvaart rond het Verenigd Koninkrijk nog verder verstoord te raken. Dit weekend staat namelijk ook een staking gepland in Felixstowe, de grootste containerhaven van het land. Uitwijken naar Rotterdam kan op verzet van de vakbonden stuiten.

Meer dan vijfhonderd havenwerkers in Liverpool stemden maandag voor een staking omdat ze een hoger salaris willen. Eerder werd hen al een loonsverhoging van 7 procent toegezegd, maar daar nemen de havenwerkers geen genoegen mee. Wanneer de havenwerkers willen staken, is nog niet duidelijk.

De haven van Liverpool is de op drie na grootste haven van het VK. Het is bovendien een belangrijk knooppunt in de trans-Atlantische handel.

Door de staking in Liverpool kan de Britse scheepvaart verder verstoord raken. Dit weekend leggen zo'n tweeduizend havenwerkers in Felixstowe hun werk neer. Die staking duurt zeker een week.

De Nederlandse vakbond FNV sloot eerder al niet uit dat die staking ook gevolgen heeft voor de haven in Rotterdam. Mogelijk wordt ook daar de scheepvaart verstoord.

Havenwerkers in Rotterdam toonden zich eerder al solidair met hun collega's in de Britse containerhaven. Dat betekent volgens vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV dat schepen die eigenlijk naar Felixstowe zouden gaan, niet zomaar naar Rotterdam kunnen uitwijken.