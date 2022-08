Supermarkten, slagerijen en kaaswinkels verkochten van april tot en met juni minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Toch ging de omzet omhoog. Dat komt door de hogere prijzen, volgens statistiekbureau CBS.

In de foodsector was de omzet bijna 3 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder, hoewel mensen 5 procent minder kochten.

De non-foodsector zette 6 procent meer om dan in het tweede kwartaal van 2021. Vooral kledingwinkels en schoenenwinkels boekten meer omzet, meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en elektronicawinkels deden het juist minder goed dan vorig jaar.

Ook werd in Nederland een stuk minder online gewinkeld dan een jaar geleden, volgens de cijfers van het CBS. Webwinkels en winkels die naast fysieke winkels ook online spullen verkopen, hadden gemiddeld 10 procent minder omzet dan in hetzelfde kwartaal in 2021.

Dat de online omzet de afgelopen twee kwartalen lager was dan een jaar eerder, komt vooral doordat Nederlanders tijdens corona extreem veel online winkelden, volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van statistiekbureau CBS. Nu alle winkels weer open zijn, gaan veel mensen weer naar de winkel in plaats van de website.

In vergelijking met vóór de coronacrisis is de omzet wel flink hoger: het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet van de online verkopen meer dan 60 procent lager dan in hetzelfde kwartaal dit jaar.