Piloten van KLM die in het buitenland wonen, kunnen in de toekomst niet meer gratis naar hun werk reizen. Dat is afgesproken in een voorlopig cao-akkoord dat KLM en vakbond VNV overeengekomen zijn. Daarin staat ook dat de piloten een loonsverhoging krijgen van 4 procent en een eenmalige bonus zodra de financiën van de luchtvaartmaatschappij dit toelaten.

Nu kunnen piloten van KLM die in het buitenland wonen nog gratis naar hun werk. Op die regeling kwam de laatste tijd kritiek, onder meer vanuit de staatsagent. Die persoon houdt toezicht op de staatssteun die KLM van de Nederlandse overheid krijgt. De staatsagent vindt dat het gratis woon-werkverkeer het voor piloten makkelijker maakt om belasting te ontwijken door in het buitenland te gaan wonen.

Om tegemoet te komen aan de kritiek is nu afgesproken dat de piloten voortaan een vast bedrag per maand betalen om naar hun werk te reizen. Om welk bedrag het gaat, is nog niet bekend.

Bijna 3 procent van het vliegend KLM-personeel woont in het buitenland. Dan gaat het niet alleen om piloten, maar ook om ander personeel dat meegaat in het vliegtuig, zoals stewardessen.

KLM en VNV hebben ook afgesproken dat de vliegers een loonsverhoging krijgen van tweemaal 2 procent. Daarnaast komt er een bonus. Maar die wordt pas uitgekeerd als KLM er financieel goed voor staat en de staatssteun is afgebouwd, inclusief kredieten waarvoor de overheid garant staat.

De afspraken zijn niet definitief. De piloten moeten het cao-voorstel nog goedkeuren.