De Duitse gasprijsheffing gaat een gemiddeld huishouden van vier personen jaarlijks zo'n 500 euro kosten. De extra belasting is in het leven geroepen om zo gasimporteurs te ondersteunen nu zij alternatieven moeten zoeken voor Russisch gas. De prijs van dat gas ligt nu ontzettend hoog, waardoor gasbedrijven als Uniper eerder in de problemen kwamen.

De belasting komt neer op 2,4 eurocent per kilowattuur, meldt koepelorganisatie van de Duitse gasmarkt Trading Hub Europe. De heffing is bedoeld voor zowel consumenten als het bedrijfsleven.

Naar verwachting zal een gezin met twee kinderen op jaarbasis zo'n 480 euro meer betalen door de heffing. Als er btw over wordt geheven, kan dat bedrag oplopen tot 570 euro. Duitsland heeft aan de Europese Commissie gevraagd of de heffing vrijgesteld mag worden van btw.

Ook het Duitse bedrijfsleven zal de gasprijsbelasting voelen. De Duitse staalindustrie laat weten dat de kosten voor de branche met 500 miljoen euro per jaar toenemen als gevolg van de heffing.

Net als in Nederland merken ook Duitsers de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Energie is bijvoorbeeld flink duurder geworden, terwijl de prijzen aan de pomp ook stijgen. Berlijn heeft geprobeerd de hogere lasten voor de huishoudens te verlichten met bijvoorbeeld accijnsverlagingen op brandstof. Verder is de regering van plan om aan de belastingschijven te sleutelen.