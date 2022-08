De afgelopen vijf jaar is het aantal verkopers en verhuurders van campers hard opgelopen. In 2017 waren er in Nederland 470 camperbedrijven, dat zijn er nu 836, wat neerkomt op een stijging van 78 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

Dat er meer bedrijven actief zijn met het verkopen, verhuren en onderhouden van campers komt doordat Nederlanders steeds meer kampeervoertuigen kopen.

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat er momenteel 167.471 campers zijn geregistreerd in ons land. Dat is 30 procent meer dan 2,5 jaar geleden, toen de coronacrisis uitbrak. Die zorgde dat veel Nederlanders met een camper op vakantie wilden.

Een derde van alle camperbedrijven zit in twee provincies: Gelderland en Noord-Brabant. Als wordt gekeken naar het aantal bedrijven per inwoner, scoren Flevoland en Friesland het hoogst, met respectievelijk 4,4 en 4,2 camperbedrijven per 100.000 inwoners. De provincie Utrecht scoort het laagst, met een bedrijf per 100.000 inwoners.

Volgens Martijn de Boer, eigenaar van Eurotrek Campers, zijn de vakantievoertuigen onder meer populair bij 50-plussers. Ook ziet hij dat campers populair zijn bij gezinnen die kinderen hebben die nog niet naar school hoeven. Zij trekken door Europa en werken op afstand.