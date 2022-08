De toch al hoge gasprijs in Europa is maandag nog verder gestegen. Waarschijnlijk komt dit door de aanhoudende droogte. Door zeer lage waterstanden in rivieren is het lastig om bijvoorbeeld diesel en steenkool te vervoeren. Gas is dan een interessant alternatief voor energieproducenten.

De gasprijs schommelt al enkele weken rond de 200 euro per megawattuur, wat zeer hoog is. Toch kwam er maandagochtend nog eens 1 procent bij. Daardoor staat de prijs nu op ongeveer 209 euro per megawattuur. Ter vergelijking: een jaar geleden betaalden handelaren nog minder dan 30 euro.

Dat de gasprijs al lange tijd hoog is, komt onder meer doordat Rusland minder gas levert aan West-Europa sinds de inval in Oekraïne in februari. Voor de invasie stond de gasprijs ook al hoog, doordat de economie opleefde na de coronalockdowns. Daardoor was er extra veel vraag naar gas.

Diverse Nederlandse energieleveranciers gingen afgelopen najaar failliet door de hoge prijzen. Sindsdien betalen veel huishoudens flink meer voor hun gas. Ook de stroomrekening loopt op, doordat vaak gas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit.