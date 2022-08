China en Japan herstellen maar moeizaam van de naweeën van de coronacrisis. Ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en hoge prijzen van grondstoffen zitten economische groei in Oost-Azië in de weg. Dat blijkt uit cijfers die beide landen maandagochtend hebben gepubliceerd.

Zo bleek in China dat veel consumenten afgelopen maand nog voorzichtig waren met geld uitgeven. Tegelijkertijd produceerde de industrie minder dan verwacht. Eerder werd verwacht dat de economie in juli juist flink zou herstellen van de strenge lockdowns die het land dit jaar invoerde, onder meer in zakencentrum Sjanghai.

Ook kampt het land al geruime tijd met problemen in de vastgoedmarkt. Zo lopen de investeringen terug en er wordt minder verkocht. Daarnaast zitten diverse vastgoedbedrijven, waaronder Evergrande, in financiële moeilijkheden.

Hoeveel de economie in juli precies is gegroeid, is nog niet duidelijk. Maar de cijfers over bestedingen, vastgoed en industrie beloven geen goed nieuws voor China, dat na de Verenigde Staten de grootste economie ter wereld is. De centrale bank van het land heeft daarom besloten de rente te verlagen, in de hoop dat Chinezen hun geld meer laten rollen in plaats van oppotten.

Ook Japanse economie draait stroef

Maandag kwam ook Japan met cijfers. Daaruit bleek dat de economie in het land in het tweede kwartaal groeide met 2,2 procent. Dat was minder dan analisten hadden verwacht.

Hoewel consumenten meer uitgaven, zijn de verwachtingen voor de derde economie ter wereld niet al te best. Dat komt onder meer door de gevolgen van de oorlog in Oekraïense, de afkoelende wereldeconomie en het oplopende aantal coronabesmettingen.