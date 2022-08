Bij Tesla is onlangs het drie miljoenste exemplaar van de band gerold. Dat zegt topman Elon Musk op Twitter. Ongeveer een derde daarvan is in China gemaakt. Dat is opvallend, omdat in het land problemen zijn ontstaan door strenge lockdowns en een tekort aan onderdelen.

De producent van elektrische auto's worstelde jarenlang met het op gang brengen van zijn productie. Inmiddels loopt dat beter. Het bedrijf heeft wereldwijd vier fabrieken die enkele honderdduizenden auto's per kwartaal produceren.

"Gefeliciteerd Giga Shanghai met het maken van de miljoenste auto! Het totaal van Tesla is nu meer dan drie miljoen", tweette Musk zondag.

Overigens tonen de cijfers wel aan dat het Amerikaanse bedrijf nog stukken kleiner is dan sommige concurrenten. Zo verkocht Toyota vorig jaar maar liefst tien miljoen voertuigen.

Tesla is van plan zijn productie op te voeren. Musk, de rijkste persoon van de wereld, wil elk jaar 50 procent meer auto's kunnen afleveren dan het jaar ervoor.