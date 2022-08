Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco profiteert nog steeds van de hoge olieprijzen. De onderneming maakte in het tweede kwartaal van dit jaar 90 procent meer winst dan een jaar eerder.

De nettowinst van het bedrijf kwam in het tweede kwartaal uit op 48,4 miljard dollar (ruim 47 miljard euro). In dezelfde periode in 2021 was de winst nog 25,5 miljard dollar.

Het bedrijf profiteert van zowel de hogere productie als de gestegen prijzen. Door de Russische inval in Oekraïne werd olie in de eerste helft van dit jaar flink duurder. Tegelijkertijd is er veel vraag naar brandstoffen. Nu de coronacrisis voorbij lijkt, is er economisch herstel. Daardoor produceren onder andere fabrieken meer dan vorig jaar.

Het oliebedrijf denkt dat de vraag naar olie de komende jaren alleen maar groter wordt. "Voortdurende investeringen in de olie-industrie zijn hard nodig. Niet alleen om markten genoeg te kunnen blijven leveren, maar ook voor een goed verloop van de energietransitie", zei topman Amin Nasser in een toelichting.

Over de eerste zes maanden van dit jaar kwam de winst van het staatsbedrijf uit op 87,9 miljard dollar. Een jaar geleden ging het om 47,2 miljard dollar.