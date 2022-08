India wordt volgens de Verenigde Staten gebruikt als illegaal doorvoerland voor Russische olieproducten. Amerikaanse autoriteiten hebben hierover hun zorgen geuit aan India.

Volgens een hoge bestuurder van de Indiase centrale bank zouden de Verenigde Staten erachter zijn gekomen dat een Indiaas schip in het geheim op volle zee lading overnam van een Russische olietanker. Daarna zou de lading naar een haven aan de Indiase westkust zijn gebracht om verder te worden verwerkt en verscheept. In verwerkte vorm zou de olie uiteindelijk naar New York zijn gestuurd.

Dit soort praktijken zijn in strijd met de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Die strafmaatregelen heeft Washington ingesteld om Rusland te bewegen te stoppen met de oorlog in Oekraïne.

Het is de eerste keer dat autoriteiten in India publiekelijk toegeven dat er Amerikaanse zorgen zijn over geheime omzeiling van de sancties. De Indiase regering doet niet mee aan de maatregelen tegen Rusland en heeft de "speciale militaire operatie" van de Russen in Oekraïne niet veroordeeld.