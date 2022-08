In het Verenigd Koninkrijk is een grote 24 uursstaking van treinmachinisten aan de gang. Eerder op zaterdag hebben ongeveer 6.500 machinisten het werk neergelegd. Daardoor rijden negen spoorwegmaatschappijen vrijwel niet. Ook het bovengrondse netwerk in Londen is getroffen door de staking.

De staking is onderdeel van een langlopend conflict tussen de vakbonden, vervoerders en de overheid over lonen, roosters en eventueel gedwongen ontslagen. De eerste acties begonnen in juni en zullen nog voor onbepaalde tijd voortduren. De actie van zaterdag is georganiseerd door vakbond ASLEF. Volgende week staan vergelijkbare stakingen van de bonden RMT en TSSA gepland.

Vijf spoorwegmaatschappijen, waaronder Avanti West Coast en London Northwestern Railway, rijden zaterdag helemaal niet. De andere getroffen vervoerders laten slechts mondjesmaat treinen rijden. In de treinen die wel volgens de dienstregeling rijden, is het daardoor extra druk.

De staking veroorzaakt zaterdag veel hinder voor treinreizigers. Ook bezoekers van evenementen kunnen hun borst natmaken. Zo zijn er Premier League-voetbalwedstrijden in steden als Londen, Manchester, Birmingham en Brighton, waarvoor veel fans zijn aanwezen op de trein.

Op zaterdagavond verzorgt de band Coldplay bovendien een concert op Wembley, waar een kleine 90.000 mensen verwacht worden. Normaal gesproken komen veel bezoekers met de trein naar het Londense stadion.

Werknemers van de NS leggen binnenkort ook massaal het werk neer nu er definitief geen cao-akkoord is bereikt met de vakbonden. Het gaat om onder meer estafettestakingen in bepaalde regio's en het landelijk platleggen van het treinverkeer.