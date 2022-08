De Verenigde Staten gaan de handel met Taiwan opvoeren in een reactie op het "provocerende" gedrag van China, meldt het Witte Huis. De Amerikanen dringen aan op het recht op lucht- en zeedoorgang in de Straat van Taiwan.

Volgens Kurt Campbell, de Amerikaanse coördinator voor de regio Indo-Pacific, komt de VS met een "ambitieus" plan voor de handelsbetrekkingen met Taiwan. Ergens in de komende dagen worden details van het voornemen onthuld.

Eerder was al bekend dat Amerikaanse troepen de komende weken de Straat van Taiwan doorkruisen.

De verklaring volgde op de woedende reactie van China op het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan van vorige week. Peking hield daarop zijn grootste militaire oefeningen ooit rond het eiland dat door China als afvallige provincie wordt beschouwd. Het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is volgens het Witte Huis in lijn met het bestaande beleid van Washington.

Taiwan heeft China ervan beschuldigd het bezoek van Pelosi te gebruiken als een excuus om militaire oefeningen te houden. Die vinden volgens Taipei plaats ter voorbereiding op een invasie.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken bedankte de VS zaterdag in een verklaring voor de steun. Daarin werd ook gewezen op de pogingen van de Amerikanen om de veiligheid in de Straat van Taiwan en de vrede in de regio te handhaven.