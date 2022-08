Werknemers van de NS leggen binnenkort massaal het werk neer nu er definitief geen cao-akkoord is bereikt met de vakbonden. Het gaat onder meer om estafettestakingen in bepaalde regio's tot het landelijk platleggen van het spoor.

Volgens de FNV zullen de voorbereidingen gewoon doorgaan, ondanks het dreigement van de NS om naar de rechter te stappen. "De NS komt niet tegemoet aan onze eisen, dus de acties zijn rechtmatig", zegt een woordvoerder.



De vakbonden kunnen nog niet precies aangeven wanneer de eerste acties en stakingen plaatsvinden, maar het CNV sluit niet uit dat dit komende week al gebeurt.

De bonden hadden de NS tot vrijdag 16.00 uur de tijd gegeven om in te gaan op de cao-eisen, anders zouden er definitief acties volgen.

Het spoorwegbedrijf liet eerder op vrijdag weten in een moeilijke financiële situatie te zitten en wijst de bonden erop dat hun eisen leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent.

De NS riep de vakbonden op aan tafel te komen. "We zien op dit moment nog voldoende aanknopingspunten om het cao-overleg voort te zetten en op verschillende onderdelen verbeterde en gewijzigde afspraken te maken", schreef het bedrijf in een brief aan de bonden.