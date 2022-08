Japan wil een aantal kernreactoren herstarten om de energievoorziening veilig te stellen voor de toekomst. Dat zegt Yasutoshi Nishimura, de nieuwe minister van Economische Zaken, Handel en Industrie.

Het land heeft zelf te weinig fossiele brandstoffen en vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen flink gestegen. Japan heeft 33 functionerende kernreactoren, maar de meeste liggen stil vanwege strikte veiligheidsmaatregelen. Verder is er veel lokaal verzet vanwege de kernramp van Fukushima in 2011.

Volgens Nishimura zal er samengewerkt worden met kernenergiebedrijven rond veiligheidsinspecties. Verder zal de overheid vragen om de steun van lokale overheden voor het opstarten van meer reactoren.